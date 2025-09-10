Mikayıl Cabbarov ABŞ Dövlət Departamentinin baş rəsmisi ilə əməkdaşlıq müzakirələri aparıb

İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    İqtisadiyyat
    • 10 sentyabr, 2025
    • 20:38
    Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya Məsələləri üzrə Bürosunun baş rəsmisi Brendan Hanrahan ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan və ABŞ arasında institusional əsasların möhkəmləndirilməsi, yeni əməkdaşlıq mexanizmləri və investisiya təşəbbüsləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Görüşdə iki ölkənin iqtisadi münasibətlərin inkişaf dinamikasından məmnunluq ifadə olunub və əməkdaşlığın yeni mərhələyə yüksəldilməsi üçün görüləcək işlər müzakirə edilib.

    Tərəflər Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə Strateji İşçi Qrupunun yaradılmasına dair Hökumətlərarası Anlaşma Memorandumunun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bu təşəbbüs iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın institusional əsaslarının möhkəmləndirilməsi baxımından xüsusi önəm daşıyır.

    Həmçinin ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində Azərbaycanın prioritetləri təqdim olunub. Qeyd olunub ki, ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və strateji infrastruktur layihələri ABŞ şirkətləri üçün əlverişli imkanlar yaradır.

    Vaşinqtonda keçirilmiş görüşlərin – ABŞ İdxal-İxrac Bankı (US EXIM Bank), "SpaceX", "Exxon Mobil" və digər aparıcı qurumlarla aparılan danışıqların davamı olaraq, yeni əməkdaşlıq mexanizmləri və investisiya təşəbbüsləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Müzakirələrdə Zəngəzur dəhlizi (Trans-Xəzər Regional İnkişaf və Partnyorluq Platforması – TRIPP) üzrə işlərin davam etdirilməsi, regional nəqliyyat-logistika layihələrinin reallaşdırılmasının iqtisadi əməkdaşlığa verəcəyi töhfələr diqqət mərkəzində olub.

    Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничества
    Mikayil Jabbarov holds cooperation talks with senior official of US State Department

