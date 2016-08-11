​Жара в Азербайджане не спадет до 15 августа - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Долго находиться на открытом воздухе не рекомендуется

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Жара на территории Азербайджана сохранится.

Как сообщает Report, об этом отмечается в предупреждении, распространенном Национальным департаментом гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

До 15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится аномальная жара, максимальная температура составит 35-39, в отдельные дни до 41 градуса тепла.

В районах Азербайджана до 15 августа максимальная температура будет 35-40 градусов, в Нахчыванской АР и отдельных частях центрально-низменных районов - 43, в горных районах - 29-34 градуса тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии также сделал предупреждение в связи с медико-метеорологическим прогнозом.

Так, ожидающиеся на Абшеронском полуострове в ближайшие 3 дня жара и дискомфорт будут неблагоприятны для населения, в особенности для метеочувствительных людей. Долго находиться на открытом воздухе не рекомендуется.