Завтрашняя погода в Азербайджане будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
Экология
- 07 декабря, 2025
- 17:25
На Абшеронском полуострове 8 декабря ожидается дождливая погода.
Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что данные погодные условия могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.
