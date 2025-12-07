Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Завтрашняя погода в Азербайджане будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    • 07 декабря, 2025
    • 17:25
    Завтрашняя погода в Азербайджане будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    На Абшеронском полуострове 8 декабря ожидается дождливая погода.

    Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

    Отмечается, что данные погодные условия могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

