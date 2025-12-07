Sabahın havası bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq yarada bilər
Ekologiya
- 07 dekabr, 2025
- 17:06
Dekabrın 8-də Abşeron yarımadasında yağışlı hava şəraiti gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
Son xəbərlər
17:48
"Şamaxı"nın məşqçisi: "Karvan-Yevlax" "Qarabağ"a və bizə qarşı fərqli oyunlar sərgilədi"Futbol
17:45
Netanyahu ilin sonunadək Trampla görüşmək niyyətindədirDigər ölkələr
17:42
Merts: Almaniya həmişə İsrailin təhlükəsizliyini müdafiə edəcəkDigər ölkələr
17:36
Tailand Kamboca ilə sərhəddə toqquşmalardan sonra sakinləri təxliyə edirDigər ölkələr
17:17
Zelenski: Rusiya bir həftədə Ukraynaya 1 600-dən çox dron və 70 raket atıbDigər ölkələr
17:07
Foto
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dəkkədə uşaq evini ziyarət ediblərSosial müdafiə
17:06
Sabahın havası bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq yarada bilərEkologiya
17:02
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri Bəlucistanda 12 terrorçunu zərərsizləşdiribDigər ölkələr
16:56