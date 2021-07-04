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Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
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4 июля 2021 г. 12:10
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 5 июля будет преобладать южный ветер, который во второй половине дня сменится северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26 градусов тепла, днем ​​35-38, в Баку ночью 24-26 градусов тепла, днем ​​36-38.

Атмосферное давление будет ниже нормы – на уровне 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-65, днем 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

Завтра в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но во второй половине дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Возможен град.

Ночью температура воздуха составит 22-27 градусов тепла, днем ​​35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью 15-20, днем ​​26-31 градус тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 5
Версия на азербайджанском языке Sabah 42 dərəcə isti olacaq, bölgələrə yağış yağacaq, dolu düşəcək

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