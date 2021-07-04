Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 5 июля будет преобладать южный ветер, который во второй половине дня сменится северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26 градусов тепла, днем ​​35-38, в Баку ночью 24-26 градусов тепла, днем ​​36-38.

Атмосферное давление опустится ниже нормы до 748 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-65 процентов, днем ​​35-40 процентов.