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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
4 июля 2021 г. 12:10
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 5 июля будет преобладать южный ветер, который во второй половине дня сменится северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26 градусов тепла, днем ​​35-38, в Баку ночью 24-26 градусов тепла, днем ​​36-38.

Атмосферное давление опустится ниже нормы до 748 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-65 процентов, днем ​​35-40 процентов.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 5
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