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Завтра воздух прогреется до 40 градусов

Завтра воздух прогреется до 40 градусов Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 июня.
Экология
28 июня 2021 г. 12:30
Завтра воздух прогреется до 40 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-26, днем 31-36, в Баку ночью 24-26, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 55-65%, днем - 30-35%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27° тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, переменные дожди, град. Утром в некоторых горных районах туман. Будет преобладать западный ветер, временами усилится. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градуса тепла.

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