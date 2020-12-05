Завтра в районах ожидаются осадки

6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра ночью и утром будет слабый туман.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 процентов, днем 50-55 процентов.

6 декабря в районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах - снегопады, на отдельных территориях - интенсивные. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.