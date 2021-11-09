В районах Азербайджана пройдут дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи в некоторых местах вероятны дожди. Порывистый юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 14-17° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с полудня 10 ноября до 12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер и относительное понижение температуры.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ближе к вечеру ожидается дождь. В горных территориях вероятен снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.