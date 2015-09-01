Завтра в районах Азербайджана ожидается 35 градусов тепла

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 30 градусов тепла. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем - 26-31 градус тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

2 сентября в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако, вечером и ночью в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Днем прогнозируется временами усиливающийся юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 18-22 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в среду, 2 сентября, будут неблагоприятны для метеочувствительных людей, 3 сентября усиливающийся северный ветер может вызвать чувство беспокойства у некоторых людей.