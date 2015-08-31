​Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки и грозы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 28 градусов тепла.

Как сообщили Report из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром на полуострове местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 24-28 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 26-28 градусов тепла.

1 сентября в районах Азербайджана будут грозы, местами возможны осадки. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем - 24-29 градусов тепла. В горах ночью - 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.