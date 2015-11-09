​Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается снег

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в департаменте, 10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, временами возможен дождь, в некоторых местах интенсивный. Ветер умеренный северо-западный, местами усиливающийся.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-10, днем 11-13 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 11-13 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, на некоторых территориях интенсивного характера, в горных и предгорных районах переходящие в мокрый снег и снег.

Местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью от - 3 до + 2, днем 2-7 градусов тепла.