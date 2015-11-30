​Завтра в горных районах Азербайджана ожидается мокрый снег

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 1 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. Утром и днем в некоторых частях полуострова будет моросить, возможны слабые дожди. Ветер юго-западный.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 7-10, днем 13-17 градусов тепла.

Завтра в некоторых районах Азербайджана есть вероятность дождей, в горных районах ожидается мокрый снег, который постепенно прекратится. Местами возможен туман. Ветер западный.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.