Завтра в Баку ожидается по-весеннему теплая погода

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ 13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ветер южный, умеренный. Об этом Report сообщили в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем 14-18 градусов тепла. На остальной территории Азербайджана днем в основном без осадков, ночью и утром местами туман. В Ленкорано-Астаринской зоне вероятно выпадение небольшого количество осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.