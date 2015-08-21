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    Завтра в Баку ожидаются дожди и грозы

    В районах Азербайджана возможны грозы, местами дожди

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром и днем в некоторых местах полуострова возможны дожди. 

    От этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется умеренный северный ветер. 

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем - 24-28 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 25-27 градусов тепла. 

    Атмосферное давление пониженное - 758 мм.рт.ст., относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 45-55 процентов.

    Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами дожди. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем -  27-32 градуса тепла, в горах ночью 11-16, днем -19-24 градуса тепла.

    Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 23-24, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане - 24-25, в Тюркане, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 25-26 градусов тепла.

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