​Завтра в Баку пройдут осадки

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 мая. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, временами пасмурно, местами ожидаются осадки. Будет преобладать слабый северный ветер. Ночью температура воздуха составит ночью 10-13, днем - 16-21 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами грозы. Есть вероятность выпадения града. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем - 18-23 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.