Завтра в Баку ожидается дождь

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку будет 29 градусов тепла. Как сообщила Report заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 18 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, вечером и ночью местами возможны дожди.

Будет преобладать умеренный северный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем - 25-29 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана возможны грозы и дожди, в некоторых местах интенсивного характера. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 28-33 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 19-24 градусов тепла.