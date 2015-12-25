Завтра в Баку ожидается 15 градусов тепла

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку прогнозируется 15 градусов тепла.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах есть вероятность моросящего дождя. К вечеру ожидается усиление юго-западного ветра.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 2-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.