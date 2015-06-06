​Завтра в Баку ожидаются дожди, в районах возможен град

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, 7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков, однако ближе к вечеру ожидается увеличение облачности, к ночи на полуострове местами возможны дожди.

В течение дня в столице будет наблюдаться ветреная погода. Днем будет преобладать северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-21, днем 24-27 градусов тепла.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и осадки. На отдельных территориях ожидаются интенсивные ливни локального характера, возможен град. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 27-32 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршагах, Нардаране, Бильгях составит 18-19 градусов, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане - 19-20, Туркяне, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 20-21 градусов тепла.