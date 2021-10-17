Завтра в Баку ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег

Обнародован прогноз погоды на 18 октября.

Обнародован прогноз погоды на 18 октября.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами пройдут дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 14-16 градуса тепла, днем 19-21. Атмосферное давление повысится с 768 до 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

18 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди, местами интенсивные, в горах возможен снегопад. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 19-24° тепла, в горах днем 2-7°, днем 7-12° тепла.