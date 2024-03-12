О нас

Завтра в Баку ожидаются дожди

Завтра в Баку ожидаются дожди 13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
12 марта 2024 г. 13:09
Завтра в Баку ожидаются дожди

13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ночью и утром вероятны дожди.

Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 3-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 768 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6°, днем 9-14° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 13
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq

Другие новости из категории

Завтра ожидаются дожди
Завтра ожидаются дожди
11 марта 2024 г. 12:55
На Солнце произошла вторая за двое суток сильная вспышка
На Солнце произошла вторая за двое суток сильная вспышка
10 марта 2024 г. 19:17
Снег украсил жемчужину Кавказа – город Шушу
ФотоСнег украсил жемчужину Кавказа – город Шушу
10 марта 2024 г. 15:09
В Баку и регионах идет дождь - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В Баку и регионах идет дождь - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
10 марта 2024 г. 14:09
Объявлен прогноз погоды на первый день Рамазана
Объявлен прогноз погоды на первый день Рамазана
10 марта 2024 г. 13:11
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
9 марта 2024 г. 12:50
Февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
9 марта 2024 г. 04:06
В Азербайджане усилятся дождь и сильный ветер
В Азербайджане усилятся дождь и сильный ветер
8 марта 2024 г. 15:55
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
8 марта 2024 г. 12:53
Прогноз погоды в Азербайджане на 8 марта
Прогноз погоды в Азербайджане на 8 марта
7 марта 2024 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi