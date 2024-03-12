Завтра в Баку ожидаются дожди

13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ночью и утром вероятны дожди.

Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 3-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 768 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6°, днем 9-14° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.