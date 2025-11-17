Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Завтра в Баку ожидаются осадки

    Экология
    • 17 ноября, 2025
    • 12:41
    Завтра в Баку ожидаются осадки

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. В первой половине дня местами возможны осадки, северо-восточный ветер утром сменится юго-восточным.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    Температура воздуха составит ночью 10-14, днем ​​– 16-19 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

    В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-12, днем ​​16-21, в горах ночью 0-4, днем ​​7-12 градусов тепла.

    прогноз погоды Баку Абшерон осадки
    Bakıda yağış yağacaq, rayonlarda 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:04

    Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни

    Другие страны
    13:04

    Эдлам Йемеру: Выбор Баку для WUF13 - результат строгого конкурентного отбора

    Внешняя политика
    13:03

    Президент Украины прибыл во Францию

    В регионе
    13:02

    Джаббаров обсудил с Куюнджич диверсификацию партнерства Азербайджана с ЕС

    Бизнес
    13:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа более чем на 8%

    Энергетика
    13:00

    РКК вывела силы из приграничного с Турцией района Ирака

    Другие страны
    12:58

    Стоимость перевозок по ТМТМ продолжает снижаться третий месяц подряд

    Инфраструктура
    12:53

    Адиль Мамедов: Операционная компания WUF13 в марте 2026 года передаст ООН площадку для проведения форума

    Внешняя политика
    12:51

    Президент: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике

    ИКТ
    Лента новостей