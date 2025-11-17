Завтра в Баку ожидаются осадки
Экология
- 17 ноября, 2025
- 12:41
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. В первой половине дня местами возможны осадки, северо-восточный ветер утром сменится юго-восточным.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 10-14, днем – 16-19 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 8-12, днем 16-21, в горах ночью 0-4, днем 7-12 градусов тепла.
