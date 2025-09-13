Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки
Экология
- 13 сентября, 2025
- 14:27
В Баку и на Абшеронском полуострове 14 сентября временами ожидаются осадки.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В первой половине дня местами ожидаются интенсивные осадки, возможны грозы.
Ожидается, что ветреная погода продолжится и 14 сентября.
