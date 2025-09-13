İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 13 sentyabr, 2025
    • 14:17
    Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 14-də arabir yağış yağacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Əsasən günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.

    Küləkli hava şəraitinin sentyabrın 14-ü də davam edəcəyi gözlənilir.

    yağış külək leysan Bakı Abşeron
    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

