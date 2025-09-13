Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 13 sentyabr, 2025
- 14:17
Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 14-də arabir yağış yağacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Əsasən günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.
Küləkli hava şəraitinin sentyabrın 14-ü də davam edəcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
14:32
Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
14:24
"Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilibFutbol
14:23
Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyübMaliyyə
14:19
Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıbHadisə
14:17
Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
14:07
Azərbaycanda duru bitki yağı istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıbSənaye
14:00
Sabunçuda avtomobilin içindən 5 min manatdan çox pul oğurlanıbHadisə
13:54
Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıbKomanda
13:51