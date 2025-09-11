Sabahın havası bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq yarada bilər
Ekologiya
- 11 sentyabr, 2025
- 13:59
Sentyabrın 11-də Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyinin əsəcəyi gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
