Завтра в Баку ожидается снег

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Завтра, 28 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, снег.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, прогнозируется местами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-2°С мороза, днем - 1-3°С тепла, в Баку ночью около 0°С, днем - 1-3°С тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., относительная влажность - 80-90%.

МЭПР сделало медико-метеорологическое предупреждение. По сообщению министерства, 28 января на Абшеронском полуострове холодная погода на фоне временами усиливающегося северного ветра будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, снег, в некоторых местах интенсивного характера. Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3°С мороза до 2°С тепла, днем - 2-6°С тепла, в горах ночью 5-10°С мороза, днем 0-5°С мороза. На дорогах будет гололедица.