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Олаф Шольц: В Баку будут обсуждаться вопросы климатического финансирования

Олаф Шольц: В Баку будут обсуждаться вопросы климатического финансирования В Баку будут обсуждаться вопросы финансирования новых климатических целей после 2025 года.
Экология
26 апреля 2024 г. 13:19
Олаф Шольц: В Баку будут обсуждаться вопросы климатического финансирования

В Баку будут обсуждаться вопросы финансирования новых климатических целей после 2025 года.

Как сообщает Report, об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал, выступая на Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога в Берлине.

Он отметил, что по сравнению с тем, что было 15 лет назад, в настоящее время речь идет не только о применении технологий будущего, но и о финансировании экономически эффективных технологий.

"По данным ведущих независимых экспертных групп по климатическому финансированию, к 2030 году в развитых и развивающихся странах потребуется 2,4 трлн долларов в год на модернизацию технологий. Это большая цифра. Средств одной страны или небольшой группы стран здесь будет недостаточно. Многим странам необходимо присоединиться для осуществления таких масштабных инвестиций”, - добавил Шольц.

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Версия на английском языке Olaf Scholz: Climate financing will be discussed in Baku
Версия на азербайджанском языке Olaf Şolts: Bakıda iqlimlə bağlı maliyyələşdirmə məsələləri müzakirə ediləcək

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