О нас

Исследование показало главных виновных в загрязнении планеты пластиком

Исследование показало главных виновных в загрязнении планеты пластиком Philip Morris International, Danone, Nestlé, PepsiCo и Coca-Cola являются главными загрязнителями пластиковым мусором Земли.
Экология
25 апреля 2024 г. 06:23
Исследование показало главных виновных в загрязнении планеты пластиком

Philip Morris International, Danone, Nestlé, PepsiCo и Coca-Cola являются главными загрязнителями пластиковым мусором Земли.

Как передает Report со ссылкой на журнал Science, об этом свидетельствуют результаты нового исследования.

В научной работе говорится, что менее 60 корпораций несут ответственность за более чем половину мирового загрязнения пластиком, причем пять выше перечисленных ответственны за четверть этого показателя.

Отмечается, что на каждый процент увеличения производства пластика происходит эквивалентное увеличение пластикового загрязнения окружающей среды.

Международная команда волонтеров за пять лет собрала и обследовала более 1 870 000 единиц пластикового мусора в 84 странах: основную часть собранного мусора составила одноразовая упаковка для продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Менее половины этого пластикового мусора имело различимый бренд, который можно было проследить до компании, производившей упаковку.

За брендированную половину пластика отвечали всего 56 компаний, занимающихся производством потребительских товаров.

На долю Altria и Philip Morris International приходится 2% обнаруженного фирменного пластикового мусора, Danone и Nestlé — 3%, PepsiCo отвечает за 5% выброшенной упаковки, а 11% брендовых пластиковых отходов можно отнести к Coca-Cola.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi