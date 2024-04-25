Представитель ООН: Проведение COP29 в Баку - большие возможности в борьбе с изменением климата

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку означает большие возможности в борьбе с изменением климата.
Об этом анкарскому бюро Report сказал глава Постоянной миссии наблюдателей Университета мира ООН в Женеве, посол Давид Фернандес Пуяна.
Посол выразил готовность участвовать в мероприятиях, которые приносят мир в регион.
"Мы работаем с рядом организаций по вопросу водного кризиса, являющегося общей проблемой для всех людей, и хотим включить его в повестку дня COP29", - сказал он.
Давид Фернандес Пуяна высоко оценил тот факт, что Азербайджан взял на себя председательство в столь значимом мероприятии.
"У Азербайджана большой опыт организации мероприятий. Мы сами участвовали во многих диалогах в рамках Бакинского процесса, проводимого президентом Ильхамом Алиевым", - сказал посол.