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Представитель ООН: Проведение COP29 в Баку - большие возможности в борьбе с изменением климата

Представитель ООН: Проведение COP29 в Баку - большие возможности в борьбе с изменением климата Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку означает большие возможности в борьбе с изменением климата.
Экология
25 апреля 2024 г. 16:34
Представитель ООН: Проведение COP29 в Баку - большие возможности в борьбе с изменением климата

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку означает большие возможности в борьбе с изменением климата.

Об этом анкарскому бюро Report сказал глава Постоянной миссии наблюдателей Университета мира ООН в Женеве, посол Давид Фернандес Пуяна.

Посол выразил готовность участвовать в мероприятиях, которые приносят мир в регион.

"Мы работаем с рядом организаций по вопросу водного кризиса, являющегося общей проблемой для всех людей, и хотим включить его в повестку дня COP29", - сказал он.

Давид Фернандес Пуяна высоко оценил тот факт, что Азербайджан взял на себя председательство в столь значимом мероприятии.

"У Азербайджана большой опыт организации мероприятий. Мы сами участвовали во многих диалогах в рамках Бакинского процесса, проводимого президентом Ильхамом Алиевым", - сказал посол.

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Версия на английском языке UN representative: ‘Holding COP29 in Baku means great opportunities against climate change’
Версия на азербайджанском языке BMT nümayəndəsi: COP29-un Bakıda keçirilməsi iqlim dəyişikliklərinə qarşı böyük imkanlar deməkdir

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