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Завтра в Баку ожидается 28 градусов тепла, в районах - 31

Завтра в Баку ожидается 28 градусов тепла, в районах - 31 25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.
Экология
24 апреля 2024 г. 11:39
Завтра в Баку ожидается 28 градусов тепла, в районах - 31

25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако в дневное время в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 27-31° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for April 25
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 28, rayonlarda 31 dərəcə isti olacaq

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