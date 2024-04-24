BCG: Решение проблемы дефицита воды в Азербайджане – приоритетный вопрос повестки

Правительство Азербайджана последовательно инвестирует в решение проблемы дефицита воды. Решение этой проблемы является одной из основных целей страны и приоритетным вопросом на повестке дня.

Правительство Азербайджана последовательно инвестирует в решение проблемы дефицита вода, ее решение является одной из основных целей страны и приоритетов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете "Решение проблемы дефицита воды: стратегии для Азербайджана" управляющего директора и партнера Boston Consulting Group Антона Косача.

По оценкам BCG, существуют два возможных направления решения: значительные возможности для сокращения дефицита воды открываются в сельском хозяйстве, на долю которого приходится около 70% водопотребления, и в промышленности, где используется почти весь остальной объем водных ресурсов.

"Для снижения этих рисков крайне необходимо изменить восприятие воды как неограниченно доступного ресурса. Это подразумевает установление внутренних цен с учетом ожидаемого повышения тарифов и пересмотр подходов к управлению водными ресурсами в промышленности. Для достижения этой цели необходимо провести как можно более детальный анализ процессов потребления воды и изучить имеющиеся запасы воды. Главная задача управления водными ресурсами состоит в снижении водоемкости или в сокращении их использования относительно объема производства", - отмечается в публикации.

По мнению автора, повторное использование воды - более простой и дешевый способ, предполагающий многократное использование одной и той же воды в производственном цикле без подготовки и очистки (например, для охлаждения), в то время как оборотное водоснабжение подразумевает очистку воды для восстановления ее качества с целью повторного включения в производство.

"Для решения проблемы нехватки воды в Азербайджане необходим комплексный подход, который предусматривает реформу ценообразования, усовершенствование управления водными ресурсами, а также инвестиции в технологии эффективного водопользования. Такой подход позволит Азербайджану обеспечить долгосрочную устойчивость своих водных ресурсов", - подытожил он.