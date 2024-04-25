Завтра в Баку ожидается 29 градусов тепла, в районах Азербайджана - 31

26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, слабый туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.