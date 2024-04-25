О нас

Завтра в Баку ожидается 29 градусов тепла, в районах Азербайджана - 31

Завтра в Баку ожидается 29 градусов тепла, в районах Азербайджана - 31 26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.
Экология
25 апреля 2024 г. 12:26
Завтра в Баку ожидается 29 градусов тепла, в районах Азербайджана - 31

26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, слабый туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 29, rayonlarda 31 dərəcə isti olacaq

Другие новости из категории

В Азербайджане с 1 мая рыбная ловля будет запрещена
В Азербайджане с 1 мая рыбная ловля будет запрещена
25 апреля 2024 г. 10:27
Растительный апокалипсис: Ученые выявили уничтожающие деревья и посевы организмы
Растительный апокалипсис: Ученые выявили уничтожающие деревья и посевы организмы
25 апреля 2024 г. 07:06
Исследование показало главных виновных в загрязнении планеты пластиком
Исследование показало главных виновных в загрязнении планеты пластиком
25 апреля 2024 г. 06:23
BCG: Решение проблемы дефицита воды в Азербайджане – приоритетный вопрос повестки
BCG: Решение проблемы дефицита воды в Азербайджане – приоритетный вопрос повестки
24 апреля 2024 г. 17:35
Завтра в Баку ожидается 28 градусов тепла, в районах - 31
Завтра в Баку ожидается 28 градусов тепла, в районах - 31
24 апреля 2024 г. 11:39
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
Президент COP29 встретился с генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент COP29 встретился с генеральным секретарем ООН
23 апреля 2024 г. 00:17
В весенне-летний период водность в реках Азербайджана будет выше прошлогоднего показателя
В весенне-летний период водность в реках Азербайджана будет выше прошлогоднего показателя
22 апреля 2024 г. 14:29
Завтра ожидается дождливая и ветреная погода
Завтра ожидается дождливая и ветреная погода
22 апреля 2024 г. 12:47
В Самухе прошла акция по посадке деревьев и уборке территории
ФотоВ Самухе прошла акция по посадке деревьев и уборке территории
22 апреля 2024 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi