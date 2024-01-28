Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег

Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег, дороги покроются льдом.

Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег, дороги покроются льдом.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В течение дня прогнозируются переменные осадки, в некоторых пригородах возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ​​4-6° тепла днем, 1-4° тепла ночью.

В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег. Кое-где интенсивного характера. Временами будет туман. В отдельных местах западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3° до 2°, днем 3–8° тепла, в горах ночью 5–10° мороза, днем ​​0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед.