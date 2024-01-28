Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег, дороги покроются льдом.
Как сообщили
Температура воздуха составит 4-6° тепла днем, 1-4° тепла ночью.
В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег. Кое-где интенсивного характера. Временами будет туман. В отдельных местах западный ветер будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит от 3° до 2°, днем 3–8° тепла, в горах ночью 5–10° мороза, днем 0-5° мороза.
Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед.