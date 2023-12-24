Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в районах Азербайджана выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ночью и утром местами пройдет дождь, на севере Абшерона кратковременно возможен дождь с мокрым снегом.

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ночью и утром местами пройдет дождь, на севере Абшерона кратковременно возможен дождь с мокрым снегом.

Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, днем ​​преимущественно будет без осадков. Сильный северо-западный ветер днем ​​сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем ​​7-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм рт.ст. до 763 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди в горных и предгорных районах снег. Местами осадки будут интенсивными. Днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых регионах временами будет туман. В отдельных районах западный ветер ночью и утром усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем ​​0-5° мороза.