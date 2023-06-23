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Завтра в Баку ожидается до 31 градуса тепла

Завтра в Баку ожидается до 31 градуса тепла Завтра в Баку ожидается 31 градус тепла.
Экология
23 июня 2023 г. 13:46
Завтра в Баку ожидается до 31 градуса тепла

Завтра в Баку ожидается 31 градус тепла.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 13-18° тепла.

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