Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

    Экология
    • 11 октября, 2025
    • 13:03
    12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман.

    Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 14-17, днем ​​- 22-27° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых западных районах вечером временами не исключаются дожди и грозы, местами ливни и град. В некоторых местах возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - ​​20-25, в горах ночью - 1-6, днем - ​​8-13° тепла.

