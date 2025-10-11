İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    • 11 oktyabr, 2025
    • 12:31
    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 12-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi qərb rayonlarında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlarda gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti yağmursuz

    Son xəbərlər

    12:31

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:28

    Fuad Nağıyev: "Azərbaycan "Slow Food"un regional mərkəzinə çevrilir"

    Turizm
    12:24

    Cozef Aun İsrail ordusunun Livanın cənubuna zərbə endirməsini pisləyib

    Digər ölkələr
    12:23

    "Abşeron" klubu yeni transferini açıqlayıb

    Komanda
    12:17

    Şəkidə "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalı keçirilir

    Turizm
    12:01

    İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcək

    Futbol
    12:01

    Sevil Əliyeva "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:48

    Azərbaycan Ukraynaya üzüm tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    11:38

    Masallıda narkotikləri evakuatorla daşımağa çalışan şəxslər həbs olunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti