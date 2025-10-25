Завтра в Баку ожидается 22 градуса тепла

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    26 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером местами возможны дожди с грозами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Умеренный юго-восточный ветер сменится северо-западным, который к вечеру местами усилится.

    Температура воздуха составит ночью 14-16, днем ​​– 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 80-85%, днем ​​– 65-70%.

    В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, местами возможны дожди с грозами. Местами возможны кратковременные ливни, град, мокрый снег, в высокогорных районах. Местами возможен туман. Днём местами усилится умеренный западный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 11–16, днем 19–24, в горах ночью 3–7, днем 11–16 градусов тепла.

    Sabah Bakıda 22 dərəcə isti olacaq

    Лента новостей