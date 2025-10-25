İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sabah Bakıda 22 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 25 oktyabr, 2025
    • 12:51
    Sabah Bakıda 22 dərəcə isti olacaq

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, oktyabrın 26-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Xidmətdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85 %, gündüz 65-70 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 19-24, dağlarda gecə 3-7, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.

    yağmursuz Bakı Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Баку ожидается 22 градуса тепла

    Son xəbərlər

    14:01

    Teymur Rəcəbov: "Azərbaycan millisinin Avropa çempionatında gümüş medal qazanması uğurdur"

    Fərdi
    14:00

    Azərbaycan düyü idxalını 20 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    13:47

    Rusiyada Belqorod su anbarının bəndi ciddi zədələnib, təxliyə elan edilib

    Digər ölkələr
    13:37

    Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı-satqısını həyata keçirən 5 dəstə ifşa edilib

    Hadisə
    13:31

    "Milan" "Mançester Siti"nin futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    13:26

    Nazir müavini: Sertifikasiya prosesi müəllim nüfuzunu artırıb, məktəblərə inam yaradıb

    Elm və təhsil
    13:22

    Rusiyanın Kiyevə gecə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:21

    Bakıda sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə vətəndaşların 90 min manatı mənimsənilib

    Hadisə
    13:20

    Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti