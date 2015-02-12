​Завтра в Баку ожидается дождь, а в некоторых районах выпадет снег

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на завтра, 13 февраля.

Как отметили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки, слабый северный ветер, местами порывистый.

Ночью температура воздуха составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт.ст., относительная влажность ночью и днем будет на уровне 85-95%.

В районах страны ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла.