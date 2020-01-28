Завтра в Баку осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм до 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

29 января в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 29 января на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.