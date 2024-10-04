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Фаталиева: Зеленые инновации и ВИЭ — ключ к преодолению климатических проблем

Фаталиева: Зеленые инновации и ВИЭ — ключ к преодолению климатических проблем Азербайджан богат природными ресурсами, однако стране приходится сталкиваться с серьезными климатическими вызовами.
Экология
4 октября 2024 г. 12:42
Фаталиева: Зеленые инновации и ВИЭ — ключ к преодолению климатических проблем

Азербайджан богат природными ресурсами, однако стране приходится сталкиваться с серьезными климатическими вызовами.

Как передает Report, об этом сказала менеджер по устойчивому развитию COP29 Фатима Фаталиева на конференции "Устойчивое будущее. Молодежные зеленые инновации" в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

По ее словам, стартапы, которые основаны на технологиях устойчивого развития, могут помочь стране преодолеть климатические вызовы.

"Стартапы могут решить эти [климатические] проблемы и одновременно помочь освоить новые рынки и возможности. Например, правительство поддерживает "зеленую" инициативу, предлагая различные стимулы для бизнеса, который уделяет первостепенное внимание устойчивому развитию. Это создает благоприятные условия для инноваций и процветания стартапов", - сказала Фаталиева.

Она подчеркнула, что если предприниматели из Азербайджана смогут сосредоточить свои идеи на ВИЭ, то они смогут получить конкурентное преимущество на рынке.

"Сосредоточившись на таких областях, как возобновляемые источники энергии, устойчивое сельское хозяйство, экологически чистое производство, стартапы могут не только внести свой вклад в обеспечение экологической устойчивости, но и получить конкурентное преимущество", - подытожила она.

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Версия на азербайджанском языке Fatimə Fətəliyeva: “Yaşıl innovasiya”lar və bərpa olunan enerji mənbələri iqlim problemlərinin açarıdır
Версия на английском языке COP29 representative: Green innovations and renewable energy - key to overcoming climate challenges

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