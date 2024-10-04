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В Азербайджане в сентябре температура воздуха в отдельные дни превышала климатическую норму

В Азербайджане в сентябре температура воздуха в отдельные дни превышала климатическую норму В сентябре в Азербайджане температура воздуха в отдельные дни превышала климатическую норму.
Экология
4 октября 2024 г. 17:28
В Азербайджане в сентябре температура воздуха в отдельные дни превышала климатическую норму

В сентябре в Азербайджане температура воздуха в отдельные дни превышала климатическую норму.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

Он отметил, что в сентябре среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 23,9° тепла, что на 2° выше климатической нормы, а максимальная температура воздуха была зафиксирована 2 сентября (35°).

2-3 сентября максимальная температура воздуха в Аранских районах составила 37°, а в Нахчыванской АР - 38° тепла.

"В сентябре в регионах в течение 20 дней наблюдались осадки. Больше всего осадков (97% месячной нормы) выпало в Балакян-Шекинском регионе. Град зафиксирован в 7 селах Газахского района, селе Гузанлы Агдамского района, Ходжавендском и Ходжалинском районах. В высокогорных районах Шахдага выпал снег", - сказал начальник Службы.

По его словам, в некоторые дни сентября в связи с ветреной погодой были объявлены оранжевый и желтый уровни погодной опасности: "В Баку и на Абшеронском полуострове в сентябре ветреными были 6 дней, в регионах - 26 дней. Максимальная скорость ветра на Абшеронском полуострове составила 23 м/с, в регионах - 28 м/с".

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrda havanın temperaturu əksər günlərdə iqlim normasından yüksək olub

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