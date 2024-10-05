В водохранилище Гейдара Алиева выпущено 200 тысяч мальков сазана

В целях сохранения биоразнообразия, обогащения водоемов, увеличения рыбной популяции в водохранилище Гейдара Алиева было выпущено 200 тыс. мальков сазана.

В целях сохранения биоразнообразия, обогащения водоемов, увеличения рыбной популяции в водохранилище Гейдара Алиева было выпущено 200 тыс. мальков сазана.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечалось, что в мероприятии приняли участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики, генерального консульства Турции в Нахчыване, управления рыболовства и рыбопродуктов Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Турецкой Республики, а также эковолонтеры.

Кроме того, в водохранилище в Узун оба будут выпущены 50 тысяч мальков сазана, а также в дикую природу особи куропатки и фазана.