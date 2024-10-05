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Прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды на воскресенье 6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
5 октября 2024 г. 12:40
Прогноз погоды на воскресенье

6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 22-26° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В восточных районах умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 14-18°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 13-18° тепла.

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