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Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы 5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
4 октября 2024 г. 13:07
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем ​​сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем ​​- 21-26° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 40-50%.

В регионах Азербайджана временами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем ​​- 22-27° тепла, в горах ночью - 2-7°, днем ​​- 13-18° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək əsəcək, rayonlarda yağış yağacaq - PROQNOZ

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