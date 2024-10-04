Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем ​​сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем ​​- 21-26° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 40-50%.

В регионах Азербайджана временами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем ​​- 22-27° тепла, в горах ночью - 2-7°, днем ​​- 13-18° тепла.