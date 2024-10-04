В Азербайджане могут ввести уголовную ответственность за "экоцид"

В Милли Меджлисе рассмотрят законодательную инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева о ввести уголовную ответственность за "экоцид".

В Милли Меджлисе рассмотрят законодательную инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева о введении уголовной ответственности за "экоцид".

Как сообщает Report, об этом сообщил депутат Низами Сафаров на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству.

По его словам, законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" уже внесен в повестку обсуждений комитета.

В проекте предлагается добавить в Уголовный кодекс статью "экоцид", и тем самым ввести в Азербайджане уголовную ответственность за экологические преступления.

Депутат отметил, что целью является обеспечить должную правовую оценку экологическим преступлениям, совершенным на территории страны, а также совершенствовать законодательную базу.