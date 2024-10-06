Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 октября воздух прогреется до 26 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 октября воздух прогреется до 26 градусов тепла.

Как передает Report , об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове ожидается переменная облачность, прогнозируется погода без осадков. Днем местами есть вероятность кратковременных осадков, умеренный юго-восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем — 22-26 градусов тепла. Атмосферное давление установится на отметке 763 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем — 50-60%.

В регионах Азербайджана в целом осадки не ожидаются, ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-18, днем — ​​23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем — ​​15-20 градусов.