В Нахчыване состоялось мероприятие на тему "Изменение климата в правовом контексте"

В Нахчыване состоялось мероприятие на тему "Изменение климата в правовом контексте".

В Нахчыване состоялось мероприятие на тему "Изменение климата в правовом контексте".

Как сообщает местное бюро Report, 4 октября в рамках серии мероприятий, проводимых в контексте COP29 и "Года солидарности во имя зеленого мира", в Региональном центре Asan xidmət Нахчыванской Автономной Республики была организована инфосессия на тему "Изменение климата в правовом контексте". Организаторами мероприятия выступили Министерство юстиции и Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР.

В начале мероприятия минутой молчания почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоматериал, подготовленный Нахчыванским государственным телевидением под названием "Давайте вместе защитим наш мир".

Мероприятие вступительной речью открыл заместитель министра юстиции Нахчыванской АР, исполняющий обязанности министра, Гусейн Сафаров. Он отметил, что каждый сотрудник органов юстиции также приложит усилия, чтобы правовыми методами бороться за защиту окружающей среды.

Министр экологии и природных ресурсов Ханлар Мустафаев выступил с докладом на тему "Модель Нахчывана в борьбе с изменением климата и переходе к зеленой энергии". С докладом на тему "Влияние глобальных изменений климата на биоразнообразие в условиях Нахчыванской Автономной Республики" выступил сотрудник Института биоресурсов Министерства науки и образования Азербайджана, доктор философии в области аграрных наук, доцент Парвиз Фатуллаев. С докладом на тему "Глобальное изменение климата и его влияние на динамику опустынивания в Нахчыване" выступил сотрудник Нахчыванского государственного университета Али Курбанов. Он, используя слайды, рассказал о влиянии изменений климата на флору и фауну, атмосферу и другие факторы автономной республики.

Затем начальник отдела законодательства Министерства юстиции Рейхана Асгарова выступила с докладом на тему "Требования законодательства в борьбе за защиту окружающей среды" и рассказала о проделанной работе в рамках деятельности министерства.