Завтра в Баку и в регионах усилится ветер
Экология
- 25 октября, 2025
- 16:25
В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой с вечера 26 октября до утра 27 октября ветреной погодой.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове, в Шаруре, Нефтчале, Гаджигабуле, Гусаре, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Шеки, Огузе, Газахе, Товузе, Агстафе, Гяндже, Шамкире, Самухе, Нафталане, Геранбое, Дашкесане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.
